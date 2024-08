"D'ici 10 ans, les gens achèteront principalement des diamants de synthèse"

Selon M. Lacik, les bijoux se vendent à un "niveau étonnamment élevé". "Nous sommes les premiers à commercialiser des diamants de laboratoire au Danemark, mais l'accueil a été très positif jusqu'à présent", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Bloomberg TV.

Pandora précise par ailleurs que les diamants créés en laboratoire sont différents des faux diamants, tels que les zircons. Les diamants de synthèse sont en effet plus chers à fabriquer et durent plus longtemps que les fausses pierres précieuses.