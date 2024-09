D'Ieteren a de nouveau pesé sur le Bel 20, équitablement partagé

En tête des hausses, on retrouvait par contre Galapagos (26,30) qui s'appréciait de 2,33%, Solvay (31,05) et arGEN-X (491,80) gagnant 0,58 et 0,74% alors que Syensqo (68,93) cédait 0,29%. UCB (161,15) gagnait de justesse 0,09%.

AB InBev (58,26) et Ageas (45,94) valaient 0,03 et 0,26% de moins que mardi tandis que KBC (67,08) gagnait 1,15%.

Elia (105,00) et Melexis (78,20) étaient positives de 0,57 et 1,16%, Sofina (243,60) reperdant par contre 0,90% en compagnie des immobilières Cofinimmo (66,70) et WDP (24,94) qui reculaient de 1,04 et 0,56%.