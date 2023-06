Du vélo et une bière sans alcool pour fêter les 90 ans de la puissante Bush

La brasserie Dubuisson a décidé de marquer le 90e anniversaire de sa bière phare, la Bush, par un week-end festif et sportif programmé les 23, 24 et 25 juin. Plusieurs parcours vélos seront proposés, et une bière sans alcool sera de la fête, petit clin d'oeil pour contrebalancer les 12 degrés de la jubilaire.