En France, le saumon en pleine déchéance gastronomique

Phare de la table festive ou du diner sophistiqué mais aberration écologique et gustative, le saumon devenu "poulet de la mer" est en train de se faire rayer de la carte des grandes tables de France.

Il est le deuxième produit de la mer le plus consommé, derrière le thon, avec une moyenne annuelle de 2,7 kg par habitant, selon France Agrimer.

"Le saumon, on n'en peut plus, ce n'est pas un produit de chez nous, c'est un produit issu d'une pratique beaucoup trop intensive et qu'on nous a servi à toutes les sauces", soupire le poissonnier du moment, le jeune Arthur Viot, dans son établissement du marché parisien Saint-Germain, dont il l'a banni.

A l'état sauvage, où il se pêche dans les latitudes nordiques, le saumon d'Atlantique est considéré depuis la dernière COP comme une espèce "quasi menacée", sa population ayant reculé de 23% en quinze ans, en raison du changement climatique.