Feu vert du Parlement européen à l'aide aux licenciés de Makro en Wallonie

Deux des six supermarchés Makro de Belgique étaient situés en Wallonie: Lodelinsart (Charleroi), avec près de 200 travailleurs, et Alleur (Ans, province de Liège), qui employait près de 250 travailleurs.

Par 598 voix pour, 28 contre et 4 abstentions, les députés ont reconnu que "la pandémie de Covid-19 et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine ont réduit la compétitivité économique et ont un impact négatif sur la croissance économique en Belgique".

À côté de ces 2,8 millions que l'UE devrait apporter via le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), la Région wallonne a déjà débloqué un demi-million d'euros pour lancer immédiatement les mesures de soutien au reclassement des travailleurs, dont une cellule de reconversion, justifiant cette aide.