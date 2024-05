Fin prochaine de la liaison aérienne entre Anvers et Londres

La liaison aérienne entre le London City Airport et Anvers, qui avait rouvert au début de l'année 2023, s'arrêtera à nouveau à partir du mois de juin en raison du manque de personnel rencontré par la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair, a confirmé jeudi l'aéroport de Deurne.

Divers acteurs gravitant autour de l'aéroport avaient qualifié le redémarrage en janvier de l'année dernière de "jalon", tant pour le tourisme que pour les affaires. "Pour ceux qui souhaitent voyager de l'Angleterre vers l'Europe, c'est le moyen le plus rapide et le plus agréable de se déplacer", avait alors souligné Ari Epstein, le président de l'Antwerp World Diamond Center.

La compagnie aérienne Luxair n'est actuellement pas en mesure de trouver suffisamment de pilotes et d'autres membres du personnel pour continuer à desservir Londres. Les pilotes disponibles doivent en outre suivre une formation pour apprendre à voler sur le nouvel appareil. On ignore si et quand la liaison sera à nouveau opérationnelle.