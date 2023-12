Francis Kint nommé CEO de Greenyard

Greenyard a nommé Francis Kint au poste de CEO, a annoncé lundi soir le producteur de fruits et légumes. M. Kint succédera à Hein Deprez et Marc Zwaaneveld à partir du 1er janvier 2024.

M. Kint avait déjà rejoint Greenyard en tant que directeur général de la division des produits surgelés. Il a également été CEO d'Univeg entre 2013 et 2015, qui a ensuite été intégrée à Greenyard. Il a également été CEO de What's Cooking ? (anciennement Ter Beke) et du Vion Food Group, notamment.

Greenyard, dont le siège est en Belgique, est un leader mondial du marché des fruits et légumes frais, surgelés et préparés, ainsi que des fleurs et des plantes.