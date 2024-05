Heineken investit 45 millions d'euros pour rouvrir une soixantaine de pubs britanniques

Le brasseur néerlandais Heineken va lancer un plan d'investissement de 39 millions de livres (environ 45 millions d'euros) pour ses pubs installés au Royaume-Uni. L'objectif est notamment de rénover plus de 600 établissements et d'en rouvrir une soixantaine qui ont dû fermer ces dernières années des suites du Covid-19 et de l'inflation.