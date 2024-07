JO: feu vert du gouvernement à la création d'une plateforme pour les taxis volants à Paris

La plateforme située sur la Seine au niveau d'Austerlitz, réservée à ces engins, "pourra être exploitée jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard" par le groupe Aéroports de Paris (ADP), précise l'arrêté du gouvernement, dont le feu vert était attendu depuis plusieurs mois dans ce dossier controversé.

Le gouvernement a autorisé la création d'une plateforme flottante permettant le décollage et l'atterrissage de taxis volants électriques à Paris pendant les Jeux olympiques, selon un arrêté publié mardi au Journal officiel.

"Tenant compte de son caractère expérimental", l'arrêté limite les horaires d'exploitation de cette hélistation "entre 8 heures et 17 heures" et les nombres de vols "à deux mouvements par heure et à 900 vols sur la totalité de l'expérimentation" jusqu'à la fin de l'année.

ADP s'est associé dans ce projet à la région parisienne et à l'entreprise allemande Volocopter, qui fabrique le "Volocity", un aéronef à deux places (dont celle du pilote), équipé de batteries alimentant 18 rotors disposés en couronne au-dessus du cockpit.

Le but est de profiter de la vitrine des JO pour démontrer la faisabilité de ce nouveau mode de transport, censé relier différents sites de décollage et d'atterrissage, des "vertiports".