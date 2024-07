Juillet se termine sur un bond de plus de 6% de l'indice BEL 20

Solvay (32,52) avait également gagné près de 2,5% après résultats avant de conclure sur un recul de 1,99% alors que Syensqo (81,73) et arGEN-x (471,10) étaient en hausse de 0,67 et 0,96%.

La séance de mercredi avait été animée à Bruxelles par plusieurs résultats, dont ceux de Melexis (80,55), où le titre était en tête avec un bond de 4,61%. Aedifica (58,80), dont les résultats avaient été salués par une progression de 4%, terminait par contre en baisse de 2,57% en compagnie de Galapagos (24,82) et UCB (154,65) qui reperdaient 2,59 et 2,34%.

AB InBev (54,96) cédait 0,11% alors que Lotus Bakeries (10.040) s'appréciait de 0,90%, KBC (71,64) cédant 0,31% tandis qu'Ageas (44,14) gagnait 1,28%.

Elia (95,90) et Umicore (12,69) valaient 0,37 et 0,40% de plus que mardi tandis que D'Ieteren (212,40) et Cofinimmo (59,45) reculaient de 0,84 et 1,41%.

Hors BEL 20, Ontex (8,68) avait bondi de 7,8% après résultats avant de ramener cet écart à 2,8%, Titan Cement (32,80) progressant de 1,4%. Euronav (16,60) et Agfa-Gevaert (1,178) étaient positives de 3,6 et 2,1%, Greenyard (6,28) gagnant 2,9% alors que Proximus (6,68) reculait de 3,2%.