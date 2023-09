La Bourse de New York termine en ordre dispersé, les chiffres de l'emploi pèsent peu

Initialement, la place new-yorkaise avait accueilli favorablement le rapport mensuel sur l'emploi américain, selon lequel l'économie américaine a créé 187.000 emplois en août, soit au-dessus des 170.000 attendus par les économistes.

Cette surprise à la hausse a été tempérée par la révision en baisse, de 110.000 postes au total, des chiffres de juin et juillet.

En outre, le taux de chômage a remonté à 3,8%, contre 3,5% précédemment, son plus haut niveau depuis un an et demi, en grande partie du fait de l'arrivée sur le marché du travail de nouveaux actifs. Le taux de participation est ainsi remonté à son plus haut depuis février 2020, soit avant la pandémie de coronavirus.