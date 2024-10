La Bourse de Paris attend le rapport sur l'emploi américain

Vers 8H10 GMT, le CAC 40 prend 0,56%, soit 42,26 points de plus, à 7.520,04 points. La veille il avait perdu 1,07% à 7.495,08 points.

La Bourse de Paris est dans l'expectative vendredi, sur fond de tensions qui s'accroissent aux Moyen-Orient et à quelques heures du rapport sur l'emploi américain de septembre.

A ce stade de la séance, l'indice français vedette perd toujours en revanche 3,51% sur la semaine, marquée par les tensions géopolitiques.

"Les marchés sont concentrés sur le Moyen-Orient, les investisseurs évaluant la probabilité d'une nouvelle escalade et la manière dont Israël pourrait répondre aux tirs de missiles iraniens de mardi dernier", selon les analystes de Deutsche Bank.

L'escalade militaire entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah d'autre part, fait redouter que la situation au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable, un an après l'attaque menée par le Hamas, allié du Hezbollah, sur le sol israélien, qui a déclenché les attaques d'Israël et la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.