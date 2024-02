La Bourse de Paris signe un nouveau record en clôture, portée par les résultats d'entreprises

Le CAC 40, indice phare de la place boursière parisienne, a clôturé la séance sur un plus haut historique jeudi, dynamisé par une série de résultats d'entreprises salués par les investisseurs.

"La dynamique de résultats est très bien orientée et la Bourse se focalise dessus", commente Xavier Girard, expert en investissements financiers de Milleis Banque Privée.

Parmi les quarante plus grosses capitalisations boursières cotées à Paris, Schneider Electric, Airbus, Safran, EssilorLuxottica, Stellantis, Pernod Ricard, Legrand, Orange et Renault ont publié leur résultats annuels entre mercredi soir, après la clôture des marchés, et jeudi matin.

Alors que seulement 25 des 40 groupes du CAC 40 ont déjà révélé leurs résultats annuels, les bénéfices net cumulés de ces entreprises françaises dépassent à ce stade les 120 milliards d'euros pour 2023, aidés par d'importants profits dans le luxe et l'automobile notamment.