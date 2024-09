La Bourse de Paris s'octroie une respiration au lendemain de nets gains

Olivier FENIET

La Bourse de Paris évolue en légère hausse vendredi, au lendemain de nets gains, dans le sillage de nouvelles annonces de Pékin pour relancer l'économie chinoise et d'indicateurs d'inflation en zone euro, en attendant des données américaines.

L'indice vedette de la place, le CAC 40, progressait de 0,19% vers 10H05, s'octroyant 14,74 points, à 7.756,28 points. Jeudi, il a bondi de 2,33% pour s'établir à 7.742,09 points, au plus haut depuis le 12 juin. Cette forte hausse s'explique notamment par l'envolée des acteurs du luxe, LVMH et Hermès ayant bondi de plus de 9%.