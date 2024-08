La Bourse de Paris termine en légère baisse après des indicateurs d'inflation

La Bourse de Paris a cédé 0,13% vendredi, tirée à la baisse par des prises de bénéfices à l'issue de la dernière séance du mois, le marché digérant aussi une série d'indicateurs d'inflation européens et américains.

"Il y a une prise de respiration" des marchés "après une belle performance au mois d'août", observe Nicolas Forest, directeur des investissements de Candriam.

Le CAC 40 a avancé de 1,32% en août, malgré la vague de panique du début du mois après la publication de chiffres de l'emploi américain jugés inquiétants par les investisseurs. Le mouvement baissier a ensuite été accentué par des facteurs techniques, mais ce trou d'air a vite été comblé après la publication de nouvelles données rassurantes.

"Cela a été une semaine importante, une semaine de clarification" quant à la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) "après la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, et avec aujourd'hui des données d'inflation et de consommation" aux Etats-Unis et en Europe, commente Nicolas Forest.