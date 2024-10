La consommation d'eau potable en Flandre à son niveau le plus bas depuis 20 ans

La consommation d'eau potable en Flandre en 2023 a atteint son niveau le plus bas en 20 ans, ressort-il d'une analyse publiée mercredi par l'Agence flamande de l'environnement (VMM).

Ce rapport annuel fait un bilan de la production et de la distribution d'eau dans le nord du pays. Il s'avère que l'an dernier, 334,4 millions de mètres cubes d'eau potable ont été livrés au réseau de distribution, contre 388,7 millions voici vingt ans. Ce total comprend à la fois la consommation domestique et non domestique, comme celle de l'industrie.

La consommation des ménages a fortement diminué, signale la VMM. En 2023, un Flamand utilisait en moyenne 80,8 litres d'eau potable par jour, soit environ 10 litres de moins qu'il y a dix ans.