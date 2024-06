La création nette d'entreprises ralentit en Belgique

Un record de 120.478 nouvelles entreprises a été enregistré l'année dernière en Belgique, une hausse de 4,18% par rapport à 2022 (+4.833 unités), selon "l'atlas des starters" présenté mercredi par GraydonCreditsafe, l'Unizo et l'UCM. Cependant, 101.973 entreprises ont également cessé leurs activités en 2023, un chiffre en progression de 10,4% en un an.

La croissance nette, soit la différence entre les effectifs des entreprises créées et de celles qui ont fermé, atteint donc une augmentation de 18.505 entités et un taux d'accroissement net de 1,46%. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis 2014 (0,27%). "Cet accroissement moins important est inquiétant", soulignent les auteurs du rapport.

Les secteurs qui ont enregistré la croissance nette la plus importante sont les professions libérales (4,3%) et les services (2,4%), tandis qu'elle stagne dans la construction (+0,90%) et l'automobile (+0,01%). Le rapport constate par contre des baisses dans l'horeca (-2,01%), le commerce de détail (-1,25%), le commerce de gros (-0,92%), l'industrie (-0,58%) ou encore le transport (-0,10%).