La culture des céréales lourdement frappée par les mauvaises conditions météo en 2023

En raison de conditions climatiques favorables au printemps 2022 et de la hausse des prix en 2022, les superficies consacrées aux céréales d'hiver ont quant à elles nettement augmenté. La superficie de blé d'hiver a progressé de 8,8%, celle de triticale de 29,8% et celle d'orge d'hiver de 11,1%. Les betteraves sucrières ont également enregistré une croissance (+5,2%), de même que celles de pommes de terre (+4,1%).

La part des jachères s'est également accrue (+7,8%), à la suite de la mise en place de la nouvelle politique agricole commune (PAC 2023-2027), qui met notamment l'accent sur le respect de la biodiversité, ainsi que la qualité des sols et de l'eau.

En ce qui concerne les légumes, une croissance a notamment été observée pour les cultures de racines et de tubercules. La superficie de légumes cultivés en plein air a ainsi connu une hausse de 1,3% en 2023. La superficie de vergers a, elle, diminué de 4,6 %.

Au niveau de l'élevage, les cheptels bovins et porcins ont enregistré une chute respective de 1,8% et 6,5%. Les incertitudes concernant les politiques relatives à l'azote et les prix élevés des aliments peuvent notamment l'expliquer. Une croissance a en outre été observée pour les volailles (+2,3%) et les ovins (+10,2%).