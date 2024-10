La menace de grève persiste chez bpost

Un préavis a été déposé par les trois organisations début octobre pour réclamer des réponses sur le plan stratégique, les économies envisagées et dénoncer un manque de concertation sociale.

La culture du dialogue qui prévalait au sein de l'entreprise depuis des années est piétinée, déplore le syndicat socialiste. Du côté de libéral, on pointe plus précisément les réorganisations, pénuries de personnel et le nouveau contrat de distribution des journaux. On affirme également que bpost perd des clients au profit de BNP Paribas Fortis depuis la reprise de bpost banque, et que l'activité y est en chute libre.