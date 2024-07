La société laitière limbourgeoise The Dairy Food Group dans des mains néerlandaises

La société laitière limbourgeoise The Dairy Food Group de Zonhoven passe aux mains du groupe néerlandais Royal A-ware Food Group.

Les Néerlandais veulent reprendre la société familiale créée en 1998. Celle-ci comprend notamment la Belgian Milk Company (BMC), qui collecte chaque jour le lait d'environ 260 agriculteurs, ainsi que de différents sites de production dans la province de Limbourg (Eurodesserts, Incopack, Incorock et Limelco).

The Dairy Food Group a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et occupe plus de 300 personnes.