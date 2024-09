L'autorité des marchés financiers constate une nette hausse des arnaques en ligne

Sur les six premiers moins de l'année, la FSMA a enregistré 1.332 signalements de fraude à l'investissement en ligne, soit près de 50 % de plus qu'au premier semestre de l'an passé. Pour moitié, ils émanent d'épargnants prudents, qui ont contacté la FSMA avant d'investir. L'autre moitié, malheureusement a été la cible d'arnaques et ne reverra pas la couleur de l'argent.

Les épargnants grugés ont perdu, collectivement, sept millions d'euros. Certains s'en sont tirés à (relativement) bon compte, n'ayant confié que quelques centaines d'euros à l'une ou l'autre de ces plateformes d'investissements frauduleuses. Mais d'autres se sont fait arnaquer pour des sommes bien plus considérables. La perte moyenne frôle les 20.000 euros. Les signalements ne seraient que la pointe de l'iceberg, estime la FSMA, qui craint que de nombreux épargnants lésés préfèrent le cacher, honteux de s'être laissés prendre.

En 2023, la FSMA a obtenu des autorités judiciaires le blocage de 270 sites frauduleux.