Le BEL 20 recule, Syensqo en tête avec une décote de 10,19% après résultats

Solvay (31,47) chutait également de 3,23% tandis que KBC (69,44) et Ageas (42,84) abandonnaient 3,07 et 2,95%, les résultats et prévisions de AB InBev (56,34) étant par contre saluées par un bond de 2,51%.

arGEN-X (478,70) et UCB (155,55) valaient 1,61 et 0,58% de plus que la veille, Galapagos (24,96) s'appréciant de 0,56%.

Melexis (77,90) et D'Ieteren (210,00) reperdaient quant à elles 3,29 et 1,13% alors que les immobilières voyaient Aedifica (59,50) et Cofinimmo (60,80) progresser de 1,19 et 2,27%.