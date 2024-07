Le BEL 20 vire à nouveau de peu au vert au moment du fixing final

Partager:

Après avoir longtemps évolué dans le vert comme la veille, l'indice BEL 20 devait se replier jusqu'au bond du fixing final qui le faisait repasser de justesse de 0,14% dans le vert à 3.950,57% avec toujours 13 de ses éléments en baisse.

L'indice bruxellois subissait toujours la pression de Solvay (32,51) et Umicore (13,53) qui abandonnaient 4,24 et 1,81% mais, bénéficiait du soutien du poids-lourd arGEN-X (416,00) et de Galapagos (24,14) qui bondissaient de 3,71 et 3,16%. UCB (143,95) gagnait 0,81% tandis que Syensqo (83,08) reculait de 0,86%. KBC (66,58) et Ageas (43,46) ne reculaient plus que de 0,66 et 0,14%, AB InBev (54,66) cédant 0,65% alors que Lotus Bakeries (9.840) gagnait de justesse 0,20%.

Melexis (81,70) et D'Ieteren (204,40) avaient ramené leurs pertes à 1,68 et 1,35%, Sofina (212,80) et Ackermans (166,30) perdant 1,12 et 1,48% alors qu'Elia (89,25) était positive de 0,28%. Hors BEL 20, Euronav (14,70) reculait de 6,49% pour un gain de 0,27% compte tenu de ses détachements de coupons. Immobel (24,90) chutait de 3,8%, Proximus (7,535) et Ontex (8,14) reculant de 1,8 et 2%, Econocom (2,15) de 2,3%. Unifiedpost (3,42) bondissait par contre de 5,9% supplémentaires.