Le CCE avertit sur une détérioration des comptes publics belges faute de réformes

Une détérioration supplémentaire des comptes publics belges est possible si des réformes ne sont pas rapidement mises en œuvre. C'est l'avertissement émis jeudi par le Conseil central de l'Économie (CCE), un organisme consultatif paritaire composé d'organisations patronales et syndicales, dans un nouveau rapport sur l'état des finances belges dans le contexte du nouveau cadre budgétaire européen. Le Plat pays fait face à des coûts croissants liés au vieillissement de la population et aux dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques, note le CCE.