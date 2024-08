Le commerce de détail se replie dans la zone euro, la Belgique accuse la plus forte baisse

Le volume des ventes du commerce de détail a diminué en juin de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'Union européenne par rapport au mois précédent, rapporte mardi l'office statistique Eurostat. Sur un an, par rapport à juin 2023, la baisse s'élève également à 0,3% dans la zone euro tandis qu'une légère hausse de 0,1% est notée dans l'UE. En Belgique, le repli atteint -7,3% sur base annuelle, soit la plus forte baisse enregistrée.

En mai dernier, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE.

Entre mai et juin 2024, une baisse de 0,7% a été observée dans la zone euro pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Les produits non alimentaires étaient quant à eux légèrement en recul, de 0,1%. Chemin inverse pour les carburants dont le volume des ventes a augmenté de 0,5%.

La comparaison annuelle entre les mois de juin 2023 et juin 2024 montre que les ventes du commerce de détail dans la zone euro ont diminué de 0,7% pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Les ventes pour les produits non alimentaires et pour les carburants ont en revanche augmenté de 0,3%. Dans le détail, pays par pays, c'est en Belgique que la plus forte baisse a été enregistrée (-7,3%). Suivent ensuite l'Estonie (-4,1%) et l'Autriche (-3,9%). Les plus fortes hausses annuelles du volume total du commerce de détail ont été recensées en Roumanie (+10,2%), au Luxembourg (+7,9%) et en Croatie (+5,4%).