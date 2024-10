Le déficit budgétaire des administrations publiques réévalué à 4,2% du PIB

Le solde de financement des administrations publiques, pointé à 4,2%, s'est ainsi amélioré par rapport à avril en raison, essentiellement, de dépenses moins élevées que prévu à la suite de la crise énergétique et d'un certain nombre de changements méthodologiques nécessaires.

L'aggravation du déficit budgétaire entre 2022 et 2023, après deux années d'amélioration du solde de financement, tient à une nette élévation des dépenses publiques, note le rapport. Cette hausse se ressent principalement au niveau fédéral avec 19,6 milliards d'euros de déficit (+ 5,8 milliards en un an) et au niveau des communautés et régions avec un déficit de 7 milliards d'euros (+ 1,7 milliard sur base annuelle). Le solde des administrations locales s'est par contre amélioré, passant d'un déficit de 460 millions à 78 millions d'euros en un an.