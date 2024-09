Le groupe polonais eSky rachète la marque Thomas Cook

"La synergie entre l'héritage de la marque Thomas Cook et notre technologie propulsera sa croissance et renforcera notre position en Europe de l'Ouest. Cette acquisition fait partie de notre stratégie de diversification, en passant de la vente de billets d'avion à la proposition de séjours tout compris sur nos marchés en Europe et en Amérique latine, tout en poursuivant notre expansion en Europe de l'Ouest", explique Łukasz Habaj, CEO du groupe eSky.

La transaction a été effectuée avec le groupe chinois Fosun Tourism, propriétaire de la marque Thomas Cook.

En 2023, le groupe eSky a enregistré des bénéfices de plus de 19 millions d'euros, en hausse de 42% par rapport à l'année précédente, près de trois fois le niveau de 2019.