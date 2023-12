Le montant du dividende triplé chez Trafigura, à 5,9 milliards de dollars

Le groupe Trafigura, maison-mère du fondeur de zinc belge Nyrstar, a distribué cette année 5,9 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) de dividendes à ses meilleurs traders et à ses dirigeants. Il s'agit du plus gros montant sous cette espèce dans l'histoire du groupe. Ce pactole sera réparti entre environ 1.200 traders et dirigeants, qui reçoivent chacun quelque 5 millions de dollars en moyenne.

Trafigura, qui a son siège à Singapour, est l'un des plus grands négociants en matières premières au monde. L'entreprise a pu profiter de la hausse des prix à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine et de la crise énergétique.

C'est la troisième année de rang que Trafigura connaît un bénéfice record. Le groupe a cependant connu des périodes assez agitées cette année. Il a ainsi été victime d'une fraude au nickel qui lui a coûté des centaines de millions d'euros, et a revu la composition de son comité de direction en septembre. Mercredi, on apprenait en outre que les justices helvète et américaine avaient le négociant dans le collimateur en raison de probables manoeuvres de corruption en Angola et au Brésil.