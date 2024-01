Le nombre de brasseries en baisse en Belgique, une première en 15 ans

Les brasseries sont confrontées à toute une série de défis. "La pandémie et le conflit en Ukraine ont un impact persistant sur les prix de l'énergie, des matières premières et des emballages. De plus, dans un contexte où le pouvoir d'achat est sous pression, nos brasseurs luttent pour maintenir leurs volumes de vente et leurs marges", déclarait il y a quelques mois la fédération des Brasseurs belges.

Son directeur, Krishan Maudgal, reconnaît aussi que le marché est "peut-être un peu saturé" en Belgique, mais il relativise cette baisse du nombre de brasseries. "En volumes, cela ne correspond même pas à 0,01% de la totalité", précise-t-il vendredi à l'agence Belga.