Le nombre de chômeurs augmente en juin

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a le plus augmenté parmi les catégories d'âge, soit une croissance de 15% (+2.705 unités). Le chômage des 25 à 49 ans a pour sa part crû de 7,8% (+12.463 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus a quant à lui diminué (-7,6% ou -2.926 unités).

À l'échelle régionale, la hausse était la plus marquée en Flandre (+10,6% ou +10.136 unités). A Bruxelles, l'augmentation était de 2,7% (+1.628 unités) et de 1% (+1.217 unités) en Région wallonne. On dénombrait en juin 105.543 chômeurs complets en Région flamande, 120.057 en Wallonie et 61.574 à Bruxelles.