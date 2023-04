Le pôle industriel de Ghlin-Baudour se projette autour d'une "symbiose industrielle"

L''Agence de Développement Territorial IDEA réunit progressivement les entreprises du pôle industriel du zoning de Ghlin-Baudour autour d'une nouvelle démarche de "symbiose industrielle", qui vise à mettre en place de projets d'économie circulaire et à accroître les collaborations et les synergies autour de la gestion des ressources entre les entreprises présentes.

"Les différentes collaborations se caractériseront par le renforcement d'actions opérationnelles d'échanges de chaleur, de mutualisation de services, d'achats groupés, de partage de solutions d'optimisation des process, et de créations d'activités durables."

Le site de Ghlin-Baudour a été choisi car il concentre un tissu industriel consommateur d'importantes quantités d'eau et de matières premières. "Il présente une localisation idéale en termes de trimodalité logistique grâce notamment à la plate-forme du Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO). Nous sommes convaincus de ses potentialités en termes d'économie circulaire", a indiqué Jacques Gobert, président d'IDEA.

Des expériences de "symbioses industrielles" ont déjà été menées à Feluy, Seneffe et sur l'éco-zoning de Tertre. "IDEA vise à jouer un rôle pionnier dans la création, l'animation et la pérennisation des synergies industrielles en Wallonie", ont souligné les instances de l'intercommunale. Vingt-et-une entreprises du zoning de Ghlin-Baudour sont parties prenantes dans la dynamique de symbiose industrielle.

Le gouvernement wallon avait octroyé à l'IDEA, en octobre 2022, un subside de 500.000 euros dans le cadre de l'animation et du pilotage d'une démarche de "symbiose industrielle" entre les PME et les grandes entreprises implantées sur le Parc d'Activité Economique de Ghlin-Baudour. Ce parc réunit aujourd'hui 61 entreprises et quelque 4.000 travailleurs actifs dans plusieurs secteurs, notamment le recyclage, la logistique, la chimie, l'agro-alimentaire, l'industrie automobile. Le zoning comprend des entreprises telles que Google, AIR Liquide, Nouryon, Laiterie des Ardennes, AW Europe, H&M, ou encore Val'up.