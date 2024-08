Le revenu des ménages augmente dans de nombreux pays de l'OCDE, mais pas en Belgique

Parmi les pays du G7, l'Italie a connu la plus forte croissance, avec une augmentation de 3,4% du revenu de ses ménages, sous l'effet d'une hausse de la rémunération des travailleurs ainsi que des avantages salariaux. L'Allemagne a également connu une hausse, avec une croissance de 1,4%.

Les ménages canadiens et français ont, eux, enregistré une croissance de 0,6% de leurs revenus, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont constaté qu'une faible augmentation des revenus de leurs habitants, de 0,3% et 0,2% respectivement.