Le TEC recherche encore des centaines de chauffeurs, mécaniciens ou électriciens

"Pour devenir conductrice ou conducteur de bus, il faut bien sûr être motivé et orienté client, être titulaire du permis B et être prêt à travailler selon des horaires variables et flexibles. Il n'est en revanche pas nécessaire de déjà posséder son permis D, car la formation est entièrement prise en charge par le TEC", informe ce dernier.

Des métiers techniques tels que des mécaniciens poids-lourd, des électromécaniciens, des électriciens automobile ou divers métiers au sein des équipes IT, des bureaux d'études et des services administratifs sont également en pénurie dans la société wallonne de transport public. Plusieurs niveaux d'expérience et de qualification sont désirés.