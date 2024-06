Les chiffres de l'inflation américaine ont fait sursauter les marchés

L'inflation américaine ralentissant plus qu'attendu, le BEL 20 et ses voisins européens devaient sursauter mercredi après-midi. L'indice bruxellois pouvait ainsi repasser au-dessus des 3.900 points et regagner 1,27% en terminant à 3.906,79 points avec 16 de ses éléments dans le vert.

Les immobilières étaient par contre à la fête avec des rebonds de 2,83 et 2,98% en Aedifica (58,05) et Cofinimmo (58,70), WDP (26,10) gagnant 2,51%.

Avec des perspectives revues à la baisse, Umicore (15,11) devait freiner le BEL 20 en perdant jusqu'à 10% avant de ramener cette perte à 7,53%. Les autres baisses revenaient à arGEN-X (350,30) et Galapagos (24,00) qui cédaient respectivement 0,40 et 1,64%.

Sofina (224,20) et KBC (65,74) valaient de même 3,32 et 2,88% de plus que la veille, Ageas (43,60) s'appréciant de 0,09%, GBL (69,15) et Ackermans (162,20) de 1,17 et 1,50%.

Lotus Bakeries (9.870) remontait de 1,44%, D'Ieteren (199,50) et Melexis (85,45) de 1,44 et 1,91%, Elia (92,60) de 1,42%.

Avec des résultats nettement supérieurs aux attentes, Colruyt (45,00) devait plonger par ailleurs de 14,2% avant de ramener cette perte à 4,2% à la clôture.