L'Éthiopie annonce la libéralisation de son régime de change

La NBE fixait jusqu'ici chaque jour le taux de change du birr, monnaie non convertible et non exportable et qui le reste malgré la réforme. La valeur du birr au marché noir - très dynamique en Éthiopie en raison d'un accès étroitement contrôlé aux devises - était avant la réforme de plus de 50% inférieur au taux de la banque centrale.

Lundi, la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), principale banque commerciale d'Éthiopie détenue à 100% par l'État, a d'ores et déjà abaissé de 30% la valeur du birr face aux principales devises.