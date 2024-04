A Notre-Dame-des-Landes, conflits d'usage sur l'ancienne ZAD

Six ans après l'évacuation de la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, Amalia Mazzilli fait partie des zadistes qui ne sont jamais partis. Elle élève moutons et abeilles au bout d'une petite route, dans une ferme irrégulière.

Elle et son compagnon s'étaient installés en 2014 sur ce terrain encadré de verdure alors au coeur de la ZAD, convaincus de l'"absurdité environnementale" du projet d'aéroport, né au début des années 1960, relancé 40 ans plus tard et finalement abandonné début 2018.