Porsche rappelle 5.000 voitures en Belgique pour des problèmes de freins

Dans le cadre d'une analyse de qualité interne à Porsche, il a été constaté qu'un défaut de matériau pouvait survenir sur le câble de frein de l'essieu avant des véhicules Porsche Taycan", explique D'Ieteren. "Si ce problème survient, le liquide de frein peut fuir et la pression de freinage peut diminuer. En conséquence, lors du freinage, la pédale de frein doit être enfoncée plus longtemps et les performances de freinage diminuent".

Le mois dernier, un conducteur belge avait témoigné auprès de la DH que les freins de sa Porsche Taycan électrique avaient soudainement refusé de fonctionner. L'homme avait seulement pu arrêter sa voiture en passant la marche arrière.