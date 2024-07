Proximus fait meilleur que prévu et relève ses prévisions

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 1,59 milliard d'euros, soit 7% de plus que l'année dernière et également plus que les 1,55 milliards attendus par les analystes.

Le bénéfice brut (EBITDA) du groupe s'est élevé à 480 millions d'euros, en hausse de 7,6% et légèrement supérieur aux attentes des analystes de 476 millions. A 91 millions d'euros, le bénéfice net est en légère baisse par rapport à l'année dernière (94 millions).