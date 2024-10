Raytheon lourdement sanctionnée pour corruption sur des contrats d'armement au Qatar

La société Raytheon, filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX, a passé plusieurs accords avec les autorités américaines en vertu desquels elle va payer plus de 950 millions de dollars pour, entre autres, fraude, corruption et violation de la législation sur l'armement.

"Raytheon a pris part à des montages frauduleux pour tromper le gouvernement américain dans le cadre de contrats portant sur des systèmes militaires critiques et pour remporter des contrats au moyen de corruption au Qatar", a indiqué mercredi Kevin Driscoll, un responsable du ministère américain de la Justice (DOJ), cité dans un communiqué.