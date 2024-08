Réchauffée par le climat, la mirabelle arrive de plus en plus tôt

Elle était déjà sur les étals fin juillet: la mirabelle de Lorraine, pleine de sucre et d'un calibre cette année supérieur à la norme, mûrit de plus en plus tôt du fait du réchauffement climatique.

En ce jour de vigilance jaune à la canicule, les saisonniers ont commencé à travailler tôt, vers 6H30. Montés sur des escabeaux, ils cueillent à la main les fruits de bouche, qui seront vendus tels quels aux clients.

Il y a encore une vingtaine d'années, les récoltes ne commençaient qu'autour du 15 août.

Jean-Christophe VERHAEGEN

"C'est un des points les plus visibles du changement climatique: on a une récolte qui globalement, depuis les 20 dernières années, a avancé de 15 jours", explique à l'AFP Quentin Hoffmann, président de l'Indication géographique protégée (IGP) Mirabelles de Lorraine. La cueillette dès la fin juillet "devient finalement la norme".

En cause, des hivers doux, qui permettent aux mirabelliers de fleurir plus tôt qu'à l'accoutumée. "Et on a eu un printemps certes un peu pluvieux, mais avec des températures à peu près normales, donc les fruits ont pu grossir à la vitesse normale" et sont mûrs un peu plus tôt, explique-t-il.