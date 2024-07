Testachats et Unia lancent un ultimatum à la SNCB concernant ses nouveaux tarifs

L'organisation de défense des consommateurs Testachats et le centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia s'associent pour "lancer un ultimatum à la SNCB afin qu'elle adapte sa politique tarifaire", ont-elles fait savoir mardi par communiqué. Les deux organisations envisageant une action conjointe en justice pour dénoncer les différences de prix entre les billets achetés par voie numérique et ceux vendus via les guichets ou distributeurs automatiques.

La SNCB, pour sa part, a déjà indiqué qu'elle estimait cette politique tarifaire autorisée par son contrat de gestion, ajoutant qu'un nombre minime de billets et de tarifs sont concernés par ces exclusivités numériques. La société ferroviaire argue que les produits numériques réduiraient le risque de fraude et provoqueraient moins de discussions avec les accompagnateurs de train.

Testachats et Unia prennent l'exemple du titre de transport de 10 trajets, proposé 3 euros moins cher sur l'application de la SNCB plutôt qu'au guichet. La différence est de deux euros entre l'application et le guichet pour les titres de 10 trajets pour les moins de 26 ans. Les organisations s'étonnent également de voir un abonnement de type Flex (pour 2 à 3 voyages par semaine sur une même ligne) proposé uniquement via l'application de la société ferroviaire. "Les voyageurs ne disposant pas d'un smartphone n'ont donc pas accès à ce titre de transport avantageux", notent-elles. Elles ajoutent par ailleurs que les guichets sont ouverts moins longtemps au public depuis le 1er mars, contraignant les visiteurs à privilégier l'achat en ligne.

Ces arguments n'ont pas convaincu Testachats et Unia qui s'opposent à cette "digitalisation excessive de la vie sociale" et demandent que la SNCB cesse de proposer des tarifs plus avantageux en ligne ainsi que des produits exclusivement numériques. "Faute de quoi, Testachats et Unia saisiront la justice", préviennent les organisations.