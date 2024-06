Transport routier: H.Essers rachète un transporteur français

TFMO est établi dans la région lyonnaise et spécialisé dans les transports à température contrôlée, de médicaments et de vivres, par exemples. Le transporteur français compte 190 collaborateurs et une flotte, en gestion propre, de 152 véhicules.

Fondé en 1928 par Henri Essers, H.Essers exploite plus d'1,3 million de mètres carrés d'espaces de stockage, compte 7.500 employés et possède une flotte de 1.420 camions. L'entreprise genkoise a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.