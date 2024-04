Un problème technique perturbe le traitement des bagages à Brussels Airport

Le problème se situe sur l'une des trieuses à valises. "Les bagages de certains vols en partance de Brussels Airport sont restés à l'aéroport. Cela n'a aucun impact sur les bagages des passagers arrivant à Brussels Airport", précise l'établissement sur son site.

Les passagers dont les bagages sont restés bloqués en Belgique sont invités à prendre contact avec leur compagnie aérienne. "Nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible et livrons les bagages retardés dans les plus brefs délais", promet Brussels Airport.