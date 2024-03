Une nouvelle mobilisation des agriculteurs prévue le 26 mars à Bruxelles

Une nouvelle mobilisation des agriculteurs est prévue le mardi 26 mars prochain à Bruxelles, a-t-on appris auprès de la Fugea et de la Coordination européenne Via Campesina.

Cette nouvelle action, à laquelle participeront également la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et la Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa), pourrait réunir quelque 300 tracteurs dans la capitale, indique-t-on à la Fugea.

Il s'agira de la troisième manifestation d'agriculteurs en colère dans la capitale depuis le début de l'année, après celles du 1er février et du 26 février.

Une "action symbolique" est annoncée au niveau de la rue de la Loi. Les agriculteurs manifestants sont attendus dès 10h30 au carrefour de la rue de la Loi et de la rue du Taciturne, non loin du siège de la Commission européenne.

S'ils reconnaissent quelques "avancées" obtenues depuis le début de leur mouvement de grogne, il y a plusieurs semaines, les agriculteurs continuent notamment à réclamer des prix rémunérateurs ou la fin des accords de libre-échange.

Les récentes propositions de la Commission européenne "sont insuffisantes pour s'attaquer aux causes profondes qui ont motivé les manifestations des agriculteurs et agricultrices dans toute l'Europe depuis des mois", estime la Coordination européenne Via Campesina, dont la Fugea est membre.