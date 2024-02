Une trentaine d'agriculteurs ralentissent la sortie des camions au marché couvert de Ciney

"Le chevilleur est le dernier intermédiaire avant la grande surface. Il achète de la viande à l'abattoir ou bien des bêtes sur pied qui sont déjà grasses, il la travaille avant de la revendre. Il fait partie de la chaîne, de la même manière que les grandes surfaces. C'est le premier partenaire économique de nos fermes, mais on veut plus de transparence de leur part. Ils doivent comprendre que si les agriculteurs disparaissent, ils disparaîtront également", explique Pierre André, membre de la FJA.

"La grande distribution est prête à faire un geste pour que nous puissions mieux gagner notre vie, mais cela ne se ressent pas dans le portefeuille. On a parfois l'impression que les chevilleurs jouent la montre pour s'en mettre plus dans les poches. On veut comprendre pourquoi et comprendre où vont les bénéfices", ajoute Florian Poncelet, président de la FJA