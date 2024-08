Wall Street s'apprête à chuter à l'ouverture à nouveau

La Bourse de New York s'apprête à ouvrir en nette baisse lundi pour la deuxième séance d'affilée après le dernier rapport sur l'emploi aux Etats-Unis montrant une détérioration plus rapide que prévu du marché du Travail qui fait craindre l'arrivée d'une récession.

Les contrats à terme sur l'indice Dow Jones chutaient de 3,17% à 12H45 GMT. Sur le Nasdaq, à dominante technologique, les contrats à terme s'écroulaient de 5,80% et de 4,46% sur l'indice élargi S&P 500.

"Après le rapport sur l'emploi de vendredi, les risques de récession ont augmenté", a commenté Will Compernolle de FHN Financial qui parie désormais sur une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) plus importante de 0,75 point de pourcentage d'ici la fin de l'année et encore une réduction d'un point entier de pourcentage l'année prochaine.