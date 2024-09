Wall Street s'essouffle, lestée par de mauvais indicateurs

Lundi, Dow Jones et S&P 500 avaient enregistré de nouveaux records en clôture.

Vers 14H15 GMT, le Dow Jones s'octroyait 0,03%, tandis que l'indice Nasdaq lâchait 0,24% et l'indice élargi S&P 500 0,17%.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi peu après l'ouverture, crispée par deux mauvais indicateurs qui ont inquiété sur la santé de l'économie américaine.

Elle a notamment abaissé certains de ses taux, invité les banques commerciales à réduire le coût du crédit immobilier pour les ménages et débloqué une enveloppe pour relancer le marchés actions.

La communication a plu à Wall Street, même si, comme l'a souligné Patrick O'Hare, de Briefing.com, la place new-yorkaise a moins réagi que d'autres places occidentales, ce qui peut s'expliquer par la séquence positive de près de trois semaines que vient de vivre la Bourse américaine.

"Tout ce qui peut ramener la confiance dans la Chine aidera l'économie mondiale", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

Les entreprises chinoises cotées à New York se distinguaient, notamment Alibaba (+5,06%) et ses concurrents dans le secteur du commerce électronique PDD (+6,01%) et JD.com (+7,90%).