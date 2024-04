Wall Street termine en ordre dispersé, moins inquiète de l'inflation

Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (-0,01%), l'indice Nasdaq a pris 1,68% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,74%.

Le PPI "laisse présager de moindres pressions inflationnistes dans les mois à venir", a estimé, dans une note, José Torres, d'Interactive Brokers, car les prix à la production sont considérés comme un indicateur avancé.

Pour autant, sur un an, l'indice PPI affiche une hausse de 2,1%, au plus haut depuis près d'un an (avril 2023).

"Il y a des signes de désinflation en de nombreux endroits, mais le dernier kilomètre va être le plus difficile", a prévenu Jamie Cox, d'Harris Financial Group.