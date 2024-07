WeTransfer racheté par un développeur d'applications italien

WeTransfer, fondée en 2009, prévoyait une introduction en bourse à Amsterdam avec une valorisation cible de 716 millions d'euros, avant de retirer son projet au début 2022. L'entreprise avait attribué cette décision à un marché difficile pour les introductions en bourse d'entreprises technologiques.

La société néerlandaise compte 600.000 abonnés et 80 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour son service, qui facilite le partage de fichiers volumineux en ligne. Le chiffre d'affaires de WeTransfer a augmenté de 25% l'année dernière pour atteindre 132 millions d'euros, dont un peu plus de la moitié provient de la publicité et le reste des abonnements.