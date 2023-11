Allemagne: collision entre deux trains sur fond de grève sur le rail

Un train rapide transportant 550 passagers mercredi dans le nord de l'Allemagne a embouti un train régional circulant entre les villes d'Hambourg et Brême. L'incident, qui n'a pas fait de blessé, a perturbé la circulation ferroviaire, déjà mise à mal par une action de grève du personnel ferroviaire allemand.

Les deux trains ont été lourdement endommagés dans l'accident et ne pourront plus circuler. La circulation des trains dans cette région d'Allemagne a été annulée.

La cause de l'accident doit encore être déterminée.

Des images témoignent de la destruction des extrémités des deux trains. Les lignes ferroviaires ont été fermées dans les deux sens. Les passagers ont dû être escortés à pied vers la gare la plus proche.

Un train régional était à l'arrêt quand un train longue distance plus rapide l'a embouti à environ 50 kilomètres par heure en dépit de l'activation du freinage d'urgence. La dernière vitesse enregistrée pour ce train ICE reliant Hambourg à Munich était de 80 kilomètres par heure.

Cet accident et les perturbations ferroviaires qui en découlent est survenu alors que le pays connait déjà un chaos sur le rail. Une grève de a été entamée mercredi soir sur le rail, et devrait encore paralyser le réseau de transport passagers et de fret toute la journée de jeudi.

Mardi, le syndicat des conducteurs de train GDL a appelé non seulement les conducteurs de train de la DB, mais aussi l'ensemble du personnel de toutes les compagnies ferroviaires et l'opérateur du réseau ferroviaire DB Netz à cesser le travail à partir de 22h00 mercredi jusqu'à 18h00 jeudi.